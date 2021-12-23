حصيلة تفجير مكتب جوازات كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال متحدث حكومي أفغاني، الخميس، إن مفجرا انتحاريا لقي حتفه عند بوابة مكتب الجوازات بالعاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط مصابين.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن "المهاجم أُصيب بالرصاص وقُتل أثناء محاولته دخول مبنى مكتب الجوازات.

وقال شاهد عيان، وهو عضو في حركة طالبان، لـ"رويترز" إن "كثيرين أُصيبوا بجراح وإن قوات أمن طالبان أغلقت المبنى والشوارع المحيطة في المنطقة".

وتتجمع حشود كبيرة من الأفغان أمام مكتب الجوازات في محاولة للحصول على وثائق سفر في الأيام الأخيرة بعد استئناف الخدمة بعد تعليقها لأسابيع.

وقال مسؤولون إن أيام الخميس تُخصص لمسؤولي طالبان للتردد على مكتب الجوازات للحصول على وثائق سفر.

ولم تتبنى أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وعادة ما يتبنى تنظيم داعش ولاية خراسان مسؤوليته عن التفجيرات التي تستهدف مناطق مختلفة من افغانستان، وقد توعدت حركة طالبان بملاحقة عناصر التنظيم.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية مضطربة وانفجارات منذ انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسيطرة حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب الماضي.