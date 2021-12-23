شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: أيمن أشرف لا يعانى من الإصابة.. وتغييره بالسوبر قرار فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلي أن أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر لا يعانى من الإصابة، بعدما قام الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني باستبداله بين شوطى مباراة السوبر الإفريقى ضد الرجاء المغربى أمس الأربعاء، ومشاركة محمد شريف بدلا منه.

قال المصدر أن أيمن أشرف لا يعانى من تجدد الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة والتى كان يشكو منها قبل مباراة السوبر الإفريقى وتعرض لها خلال مشاركته فى مباراة منتخب مصر ضد الجزائر ببطولة كأس العرب، وأن تغييره قرار فنى من الجهاز الفنى لتعديل طريقة اللعب واللعب برأس حربة صريح.

شدد المصدر على أن أيمن أشرف جاهز للمشاركة فى مباريات الأهلي بشكل طبيعي بدءا من مباراة فيوتشر بالدوري يوم الأحد المقبل، وأن استبداله بين شوطي مباراة السوبر لرغبة الجهاز الفنى فى تعديل خطة اللعب، وخشية من زيادة الحمل على اللاعب كونه عائد من إصابة قوية فى الركبة لاسيما مع الأجواء العصيبة التى صاحبت مباراة السوبر.

وتوج الأهلى بلقب السوبر الإفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.