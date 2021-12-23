شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفسخ تعاقده مع الزامبى شونجا بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع الدولى الزامبى " جاستن شونجا " مهاجم الفريق الأول.

جاء ذلك بناءاً على توصية من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى "خوان براون" واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى، لعدم ظهوره بمستوى قوى مع الفريق منذ إرتدائه قميص الدراويش.

ووقع اللاعب صباح اليوم على جميع إجراءات فسخ التعاقد، ومن المقرر أن يغادر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتطلع مجلس إدارة النادى ضم لاعبين جدد على مستوى عالى خلال الميركاتو الشتوى لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية وتحقيق طموحات جماهيره العريقة.

وكان الدراويش قد تعاقد مع " شونجا " خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادى كيب تاون سيتى الجنوب أفريقى، لكنه لم يلعب سوى مع الفريق 4 مباريات بواقع 105 دقيقة فشل فى تسجيل أو المساهمة فى أى أهداف.