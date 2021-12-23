شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يبحث عن صفقات جديدة قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع أكثر من لاعب قبل فتح باب الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لاسيما مع معاناة الفريق فى أكثر من مركز، خاصة مركزي الهجوم والوسط الدفاعي.

وتواصل مسئولو المقاصة مع أكثر من لاعب حر في الفترة الحالية من أجل ضمهم إلى صفوف الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي المقبل، لسد العجز في صفوف المقاصة، في محاولة لتدعيم الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على البقاء بالدوري الممتاز.

ويرغب المقاصة في ضم لاعبين مميزين على المستوى المهاري والخبرات في الممتاز، من أجل مساعدة الفريق الفيومي على البقاء في دوري الأضواء والشهرة، في ظل معاناته من نقص اللاعبين أصحاب خبرات اللعب في الدوري الممتاز.

ويحاول مسئولو المقاصة ضم 3 أو 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي ضمن خطة الإدارة والجهاز الفني لدعم الفريق الفيومي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.