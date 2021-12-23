شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطمئن جماهير الأهلى على إصابة قدمه خلال لقاء الرجاء فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أكرم توفيق، الظهير الأيمن ولاعب النادى الأهلى، جماهير القلعة الحمراء على الإصابة التى لحقت به بعد مواجهة الرجاء المغربى، أمس الأربعاء، فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، التى أقيمت على ملعب استاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، التى توج بها الأهلى للمرة الثانية على التوالى والثامنة فى تاريخه.

ونشر أكرم، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة توضح حجم إصابته فى قدمه اليمنى، صحبها بتعليق: "الحمد لله".

وأبدى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقى، بعد الفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح، قائلا: "أشكر جميع زملائى اللاعبين على الأداء أمام الرجاء، وكذلك الروح العالية التى ظهروا عليها من أجل إسعاد الجماهير، وأتمنى الحصول على المزيد من الألقاب".

وأضاف أكرم: "محمد الشناوى قائد الأهلى تحدث مع اللاعبين قبل المباراة، ووضع عدة سيناريوهات، كان من بينها إمكانية دخول هدف بمرمانا فى الشوط الأول، وطالبنا باللعب بمنتهى القوة وبذل أقصى جهد من أجل العودة وتعديل النتيجة، والفوز فى نهاية اللقاء واستطعنا تسجيل هدف قبل النهاية بدقائق، وتكلل جهدنا بالتتويج بالبطولة".

وتوج النادى الأهلى بالسوبر الأفريقى بعد الفوز على الرجاء الرياضى المغربى، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1، ليحصل الأهلى على بطولة كأس السوبر الإفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى، بعدما فاز باللقب فى الموسم الماضى على حساب نهضة بركان المغربى.