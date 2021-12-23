شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال وغانا ومالى يطلبون مواجهة منتخب مصر وديا قبل أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر عدة عروض لخوض مباراة ودية، فى شهر يناير المقبل قبل المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

وأبرز العروض التى وصلت منتخب مصر من السنغال وغانا ومالى، ومن المقرر أن يعرض اتحاد الكرة هذه العروض على كارلوس كيروش المدير الفنى لاختيار الأنسب له.

واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ45 فى أحدث تصنيف من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس وهو الأخير لعام 2021، وهو نفس المركز فى الشهر السابق بعدما تراجع مركزا وحيدا، بعدما كان ترتيبه فى تصنيف أكتوبر بالمركز الـ44، ليحتفظ بالمركز السادس بين المنتخبات الأفريقية.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع فى بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات بعدما خسر مواجهة تحديد المركز الثالث من شقيقه منتخب قطر بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل.

وتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الأفريقية فى التصنيف بعدما احتل المركز الـ20 عالمياً، فيما حل منتخب المغرب ثانياً فى القائمة بعدما تواجد فى المركز الـ28 عالمياً، ثم الجزائر في المركز الثالث إفريقياً والـ 29 عالمياً، وتونس الرابع إفريقياً والـ 30 عالمياً، ونيجيريا الخامس إفريقياً والـ 36 عالمياً.

واحتفظ المنتخب البلجيكي بصدارة تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم برصيد 1828 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن المنتخب البرازيلى الوصيف ثم فرنسا وإنجلترا والأرجنتين.