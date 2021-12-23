شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يهنئ الأهلى بالسوبر الأفريقى: أحمد عبد القادر سيكون له مستقبل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، النادى الأهلى وجماهيره، بالتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية بركلات الترجيح بنتيجة 6/5.

وقال الثعلب الصغير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "وان تو": مبروك للأهلي وجماهيره ولمصر، مباراة قوية حلاوتها أن النتيجة حسمت في نهايتها، والأهلي يستحق لأن الرجاء لم يقدم أي شئ من أجل الفوز بينما الأهلي فعل، وموسيماني بعدما عدل طريقة اللعب الأمور أصبحت أفضل، وأحمد عبد القادر من اللاعبين الذين سيكون لهم مستقبل كبير في مصر فقط يحصل على الفرصة، وطاهر مفاجأة اللقاء، وتمريرة بيرسي تاو كان فيها برود كبير.

وأضاف: الأهلي كان أفضل بكثير من الرجاء مع احترامي للفريق المغربي، لأنهم طوال الـ 90 دقيقة في منتصف ملعبهم ولم يكن لهم فرص واتجهوا لإهدار الوقت، الرجاء لم يكن ندا للأهلي المباراة كانت في اتجاه واحد، ننتقد الدوري المصري كثيراً، ولكن هناك فرق في الدوري تلعب أفضل من الرجاء أمام الأهلي.

وواصل: ألف سلامة على عمرو السولية بعد إصابته قبل المباراة، وطريقة اللعب التي بدأ بها موسيماني اللقاء أخرت الأهلي، وأفشة ليس خطيراً على الأطراف ولكن دوره في العمق، وطعم الفوز يأتي من صعوبة اللقاء خاصة أن اللقاء كان يتجه للرجاء.

وينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.