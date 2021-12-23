شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يشيد بموقف الشناوى ويوجه رسالة للاعبى الأهلى بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سعد الدين سمير نجم النادي الأهلي المعار إلى فريق فيوتشر، بموقف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد القلعة الحمراء، بعدما قدم وليد سليمان زميله بالفريق لرفع كأس السوبر معه، عقب تتويج الأهلي باللقب القارى أمس بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح.

ونشر سعد سمير صورة للشناوي ووليد سليمان بعد اللقاء وعلق بقلب، وأضاف سمير: ألف مبروك للنادى الأهلي وجماهيره العظيمة ولاعبيه الرجال روح النادي الأهلي دائما هي سر الانتصار.

كما هنأ سعد سمير، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، على تألقه في مباراة السوبر وإحرازه هدف التعادل أمام الرجاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ونشر سعد صورة لطاهر عبر إنستجرام، وعلق: مبروك يا هداف تستاهل.



سعد سمير



سعد وطاهر



سعد

وينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.