شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى عن إيقاف الزنفلى: لا تهاون فى الأخلاق ولن نفرط فى أحمد ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي تفاصيل واقعة إيقاف محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق، عقب مشادته مع زميله أحمد ياسين في الملعب، وقال نصر في تصريحات لبرنامج " صباح أون تايم": "كان في كرة مشتركة وكل لاعب توقع الآخر سيلعبها، وهي نرفزة ملعب ولكن يجب أن يكون لها حدود، وقد يحدث هذا الأمر مع المنافس مثلاً ويفقد الفريق جهوده بإنذار وطرد، تم تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه ولدينا متسع من الوقت أن تكون الأمور جيدة بعد التوقف".

وواصل: "أي أمر يتعلق بالأخلاق لا نتهاون فيه، لأنها الأساس الذي نبني عليه، هذا مبدأ لدينا ونحافظ عليه، وأتمنى أن نستمر في الأداء المشرف الذي نقدمه لنحقق طموحنا هذا الموسم"، مضيفًا: "نهنئ الأهلي لاعبيه كانوا مثلاً للتحدي والإرادة والعزيمة، وأضافوا بطولة جديدة لمصر، ويجب على كل من يلاعب الأهلي ألا يحتفل قبل صافرة الحكم".

واختتم: "حتى الآن لا توجد عوض رسمية لأحمد ياسين ومتمسكين بلاعبنا وقوام الفريق".

وقرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إيقاف محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق وتوقيع غرامة مالية عليه، وذلك بعد مشادته مع أحمد ياسين مدافع الفريق، خلال مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى.