شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.

مكافأة السوبر الأفريقى

ويرصد الاتحاد الأفريقي 200 ألف دولار للفائز بلقب السوبر الأفريقي و150 الف دولار للوصيف، لتستعد خزينة الأهلى لاستقبال ما يعادل الـ3 ملايين جنيه مصري قيمة مكافأة السوبر الأفريقى.

وتوج النادى الأهلي بلقب السوبر الأفريقي بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح بمباراة السوبر الإفريقي التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره نادى فيوتشر إف سى، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدورى المصرى الممتاز.





موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري المصرى

تقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر إف سي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز وذلك فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناة أون تايم سبورت.