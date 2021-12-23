شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل استقبال أوراق المرشحين للانتخابات لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادى الزمالك، لليوم الثانى على التوالى استقبال أوراق الراغبين فى الترشح لانتخابات القلعة البيضاء، حيث تم فتح باب الترشح فى الحادية عشرة صباح اليوم لتلقى أوراق المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقى الطلبات بداية من أمس الأربعاء الموافق ولمدة أسبوع، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً. ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على لجنة تلقي الطلبات التي تضم كلا من: وليد بخيب نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كلا من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية،ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وشهد اليوم الأول أمس الأربعاء تقدم 8 مرشحين للانتخابات الزمالك وهم:

- عمر جلال حسن محمد هريدي على منصب الرئاسة

- ماجد فاروق عبد الجواد على منصب "نائب للرئيس".

- رفعت عبد الرؤوف شبل " على منصب عضو فوق السن".

- أحمد عفيفي مصطفى على منصب "عضو فوق السن".

- أحمد عبدالحق عبدالوهاب على منصب "عضو فوق السن".

- رجب أحمد رواش " على منصب عضو فوق السن".

- سيف الإسلام محمد يوسف "على منصب عضو تحت السن".

- محمد صلاح حسين على منصب عضو تحت السن".