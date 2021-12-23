شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يعلن خوض انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام يكن نجم الزمالك السابق عن خوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ".

وكتب هشام يكن على صفحته: "توكلت على الله سبحانه وتعالى أن أخوض انتخابات بيتى نادى الزمالك الذى أتشرف أن والدى العظيم كابتن يكن حسين إحدى نجوم وأساطير نادى الزمالك 1952 وأكملت مسيرتى فى عالم كرة القدم بعدها وحققت انتصارات عديدة ده فى جميع البطولات المحلية والافريقية

وأيضا على المستوى الدولى وصولا إلى كأس العالم 1990" .





وفتح نادى الزمالك بشكل رسمى باب الترشح للانتخابات أمس الأربعاء، لاستقبال أوراق الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020 / 2021، وبرامج النشاط وخطة العام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

واعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021، ومشروع الموازنة للسنة لمالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

ويتضمن جدول الأعمال بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى، النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى، الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.