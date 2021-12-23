شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرسل برقية تهنئة للأهلى بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
وأرسل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برقية تهنئة لنظيره في النادي الأهلي، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن فوز الأهلي بالبطولة إنجاز يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.
وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.
ووصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.