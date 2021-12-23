شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرسل برقية تهنئة للأهلى بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بمناسبة فوز الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربى وحصد اللقب الثامن في تاريخه.

وأرسل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برقية تهنئة لنظيره في النادي الأهلي، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن فوز الأهلي بالبطولة إنجاز يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.