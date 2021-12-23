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المقاولون يرسل برقية تهنئة للأهلى بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي

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القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بمناسبة فوز الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربى وحصد اللقب الثامن في تاريخه.

 

وأرسل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برقية تهنئة لنظيره في النادي الأهلي، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن فوز الأهلي بالبطولة إنجاز يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.

 

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.

 

ووصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي. 

 

يغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الأفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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