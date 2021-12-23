شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف بطولة الجمهورية لناشئى الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الملاكمة برئاسة عبد العزيز غنيم إقامة بطولة الجمهورية للناشئين المحدد لها الفترة من 1 حتى 6 يناير المقبل بمدينة الإسماعيلية فى إطار نشر اللعبة بالمحافظات.

فيما تستضيف الفيوم بطولة الجمهورية لـ شباب الملاكمة للموسم المحلى 2021 / 2022 خلال الفترة من 25 حتى 30 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 25، على أن يقام يوم الأحد المقبل دور الـ32 والاثنين دورالـ 16 والثلاثاء دور الـ8 والأربعاء نصف النهائى و أخيرا الخميس النهائى.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن استضافة مصر للبطولة العربية للناشئين مواليد 2004 - 2005 خلال شهر فبراير المقبل.

ويضع اتحاد الملاكمة خلال الفترة الحالية تصورات للجان بعدما قام بتغيير لجنة الحكام بتعيين أنور عبد الخالق رئيسا.

وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كل المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.

ونجح محمد عبد العزيز غنيم فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الملاكمة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 19 صوتاً فى الانتخابات التى أقيمت اليوم، السبت، مقابل 6 لمنافسه محمد السيد وقائمته كاملة.

ونجح أحمد فاروق فى منصب النائب بالتزكية وأحمد عطية أمين صندوق، وفى العضوية كلا من ،نبيل عبده و أشرف عبد الرحمن وأشرف فتحى ورفعت عبد السلام و محمد السيد و مجدى عبد الفضيل وماجدة إسماعيل.