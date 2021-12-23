مصدر لمصراوي يكشف غياب السولية عن مباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أجرى عمرو السولية لاعب الأهلي، الفحوصات الطبية اللازمة فور عودته بعثة الأحمر إلى مصر، للاستقرار على حالة إصابة اللاعب.

وكان عمرو السولية ضمن تشكيل النادي الأهلي الأساسي لمباراة السوبر الإفريقي، أمام الرجاء المغربي، قبل أن يخرج من الحسابات قبل بداية اللقاء بسبب الإصابة.

وخضع السولية لأشعة على عضلة السمانة صباح اليوم الخميس، فور عودته لمصر، وفي انتظار نتيجة الأشعة لتحديد حجم إصابته.

واستطاع الأهلي من الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، ليتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

وكشف مصدر ليلا كورة أن السولية بشكل مبدئي سيغيب عن مواجهة الأهلي القادمة أمام فيوتشر والمقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالعلامة برصيد 18 نقطة، بالفوز في الـ6 جولات الماضية.