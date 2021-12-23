"هبوط في الدورة الدموية".. الخليج 365 يوضح سبب وفاة حارس مرمى الرباط والأنوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقت الأوساط الرياضية المصرية خبر مؤسف مساء أمس الأربعاء، بوفاة أحمد أمين حارس مرمى نادي الرباط والأنوار الناشط في دوري الدرجة الثالثة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي خبر وفاة لاعب الفريق البالغ من العمر 23 عاما.

وتواصل الخليج 365 مع إسلام عزت عضو مجلس إدارة النادي لسؤاله عما حدث، وقال: "أحمد من الحراس الخلوقين بين صفوف الفريق، حضر إلى تدريبات أمس بشكل طبيعي، وأنهى الحصة التدريبية أيضًا بشكل طبيعي".

وتابع: "عقب دخول غرفة خلع الملابس سقط على الأرض مغشيا عليه، فقام زملاؤه بنقله سريعا إلى مستشفى الزهور لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق".

وأتم: "أوجه نصيحة للاعبين، عليهم شرب الماء بشكل كاف، على الأقل 4 لتر يوميا، قد يكون أمين أهمل في شرب المياه مما تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية".

جدير بالذكر أن وفاة أمين تأتي بعد ساعات قليلة من وفاة مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط عمان قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه ضد السويق.