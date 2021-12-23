قائمة المغرب.. استبعاد بنشرقي وبانون استعدادًا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة منتخب "أسود الأطلس" والتي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون خلال فترة 9 يناير وحتى 7 فبراير.

ويتواجد المنتخب المغربي في مجموعة تضم منتخبات: (الجابون - جزر القمر - غانا).

وشهدت القائمة استبعاد ثنائي الأهلي والزمالك بدر بانون وأشرف بنشرقي بعدما تواجدا رفقة المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب الأخيرة والتي أقيمت في قطر.

في المقابل، خرج أيضًا النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي من القائمة في ظل أزمته مع المدرب البوسني.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

ياسين بونو (إشبيليىة) - منير المحمدي (هاتاي سبور) - أنس الزنيتي (الرجاء).

غانم سايس(وولفرهامبتون) - نايف أكرد (رين) - سفيان شاكلا (لوفين) - أشرف حكيمي(باريس سان جيرمان) - أدم ماسينا (واتفورد) - سفيان الكرواني (نيكنيمخن) - سفيان العكوش(ميتز) – سامي مايي ( فيرنكفاروش المجري).

سفيان أمرابط (فيورنتينا) - أيمن برقوق (اينتراخت فرانكفورت) - فيصل فجر (سفياس سبور) - إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز) – سليم املاح (ستاندار دولييج) - سفيان بوفال(أونجي) - عمران لوزا (واتفورد) – عز الدين أوناحي (أونجي).

منير الحدادي ويوسف النصيري (إشبيلية) - ريان مايي (فيرنكفاروش المجري) - أيوب الكعبي (هاتاي سبور) - زكرياء أيو خلال (زد ألكمار) - عبد الصمد الزلزولي (برشلونة).