بالصور.. رحلة الأهلي من الدوحة للقاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استطاع الأهلي الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعدما انتهت المباراة بنتيجة (1-1) قبل الوصول لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (6-5).

وتوّج الأهلي باللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي بعدما كانت النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

هذه النسخة شهدت حصول حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أولى ألقابه الإدارية بعد فوزه بعضوية مجلس الإدارة مؤخرًا.

وشهدت بعثة الأهلي تواجد محمود الخطيب على رأس البعثة بجانب أيضًا محمد سراج الدين وحسام غالي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث من المقرر أن يستعد الفريق الأحمر لمواجهة فيوتشر مساء الأحد المقبل.

ويتواجد الأهلي في قمة الدوري بعد الفوز في أول ست جولات بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي حقق الفوز على بيراميدز بنتيجة (3-0) ضمن مباريات الجولة السابعة.