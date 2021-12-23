تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحافظ على مكانته.. والصدارة بلجيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري، اليوم الخميس والذي شهد حفاظ منتخب مصر على مركزه السادس أفريقيا والـ45 عالميا.

وشارك منتخب مصر مؤخرًا في بطولة كأس العرب، وحصل على المركز الرابع بعدما فقد فرصة الحصول على الميدالية البرونزية عقب الخسارة أمام منتخب قطر بركلات الترجيح، بينما تُوج المنتخب الجزائري بلقب البطولة بعد الفوز على تونس بنتيحة 2-0.

وتصدر المنتخب السنغالي قائمة المنتخبات الأفريقية (20 عالميا)، يليه منتخب المغرب (28 عالميا)، ثم الجزائر في المركز الثالث (29 عالميا)، بينما تواجد منتخب تونس في المركز الرابع (30 عالميا) تلاه منتخب نيجيريا في المركز الخامس (36 عالميا).

وعلى المستوى العالمي حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التنصيف مع اقتراب المنتخبين البرازيلي والفرنسي منه.

ترتيب أول 10 منتخبات عالمية

بلجيكا

البرازيل

فرنسا

إنجلترا

الأرجنتين

إيطاليا

إسبانيا

البرتغال

الدنمارك

هولندا

ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية

السنغال

المغرب

الجزائر

تونس

نيجيريا

مصر

الكاميرون

غانا

مالي

كوت ديفوار