استمرار عقدة الأندية المغربية.. أرقام كبيرة للأهلي في كأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع الأهلي، الفوز على الرجاء المغربي، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينما في كأس السوبر الإفريقي، ليصد لقب الثامن في تاريخ مشاركاته.

وخاض الأهلي مباراة كأس السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء البيضاوي المغربي بصفته بطل كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

وحقق الأهلي أرقام بعد تتويج باللقب على حساب الرجاء، ويرصد يلا كورة ماذا حقق المارد الأحمر بعد تتويجه باللقب الثامن؟

الأهلي لا يخسر السوبر أمام الفرق المغربية:

التقى الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، فريق الجيش الملكي المغربي في كأس السوبر عام 2006، واستطاع المارد الأحمر من تحقيق الفوز بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

كما خاض الأهلي أخر كأس سوبر أقيم مايو الماضي على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، لتكون ثاني مواجهات الأحمر مع الأندية المغربيبة في السوبر الإفريقي.

الأهلي لا يخسر السوبر وهو بطل دوري الأبطال:

استطاع الأهلي المشاركة في كأس السوبر في 10 نسخ سابقة،مرة وهو كأس الكؤوس الأفريقية 1994، ومرة وهو بطل كأس الاتحاد الإفريقي عام 2015، وخسر الأحمر اللقبين.

وشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في 8 مناسبات، ونجح في التتويج بالـ8 ألقاب، ليصبح الأحمر لا يخسر كأس السوبر عندما يكون بطل دوري الأبطال.

الأهلي الأكثر مشاركة في كأس السوبر:

وصل الأهلي لمشاركته رقم 10 في تاريخ المسابقة، ليصبح أكثر فريق في القارة السمراء، يخوض كأس السوبر.

التتويج الثاني على التوالي:

نجح الأهلي في التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استطاع بالتتويج بالنسخة الماضية، بعد أن فوز على نهضة بركان المغربي، ليصبح أول فريق في إفريقيا يحقق اللقب في نسختين متتاليتين للمرة الثالثة، بعد أن تويج باللقب عامي 2006 و2007 على حساب الجيش الملكي المغربي والنجم التونسي على الترتيب، وعامي 2013 و2014 على حساب ليوباردز الكونغولي والصفاقسي التونسي على الترتيب.

التتويج بركلات الترجيح:

فاز الأهلي على الرجاء بركلات الترجيح، ليتوج بكأس السوبر للمرة الثالثة بركلات الترجيح، كما خسر المارد الأحمر سوبر 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح.

التتويج الثالث خارج مصر:

فاز الأهلي على الرجاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، لتكون المرة الثالثة التي يحقق فيها الأحمر كأس السوبر خارج مصر، بعد الفوز عام 2007 على النجم التونسي على ملعب أديس أبابا بأثيوبيا، والنسخة الماضية على نهضبة بركان في ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

الأكثر تتويجًا:

وصل الأهلي للقبه الثامن في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، والأكثر تتويجًا باللقب، بضعف عدد الألقاب عن أقرب منافسيه، الزمالك صاحب الأربعة ألقاب.