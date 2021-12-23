شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي المقبلة أمام فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره نادى فيوتشر إف سى، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر إف سي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز وذلك فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناة أون تايم سبورت.

الاهلي بطل السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه الاهلي بطل السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة. طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى