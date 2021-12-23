شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي المقبلة أمام فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره نادى فيوتشر إف سى، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدورى المصرى الممتاز.
موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري المصري
تقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر إف سي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز وذلك فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناة أون تايم سبورت.
الاهلي بطل السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه
وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.
طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.
الأهلى يغلق ملف السوبر الأفريقى ويبدأ التحضير لموقعة فيوتشر
يغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الأفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة الدوري المصري مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.