شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف × 14 مباراة.. طاهر محمد طاهر يسعى لاستعادة توهجه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 فى ركلات الترجيح بمباراة السوبر الأفريقى، التى جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان فى البطولة التى تقام فى دولة قطر.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى في الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى في الدقيقة 89، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلى.

واصل طاهر محمد طاهر تألقه مع النادى الأهلى فى المباريات الأفريقية بعدما خطف هدفا قاتلا للأهلى في الدقيقة 89، ليعيد الفريق للبطولة بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من الذهاب للرجاء، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في المباريات الأفريقية في 14 مباراة خاضها حتى الآن.

ولعب طاهر محمد طاهر 46 مباراة مع الأهلى في جميع المسابقات، بواقع 25 مباراة في الدورى و14 في بطولات أفريقيا ومباراة في السوبر المصرى و3 مباريات في كأس مصر و3 في كأس العالم للأندية، سجل 7 أهداف "4 فى أفريقيا و3 في الدورى" وصنع 5 أهداف.

ويعد لقب كأس السوبر الأفريقي هو الثانى على التوالي للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح في الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

وواصل النادى الأهلى تربعه على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.