الامارات | مشجع للرجاء المغربي يفارق الحياة بعد خسارة كأس السوبر أمام الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع للرجاء المغربي يفارق الحياة بعد خسارة كأس السوبر أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مشجع لفريق الرجاء المغربي، إثر خسارة فريقه للقب كأس السوبر الإفريقي، لحساب نظيره الأهلي، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما.

وجاءت وفاة مشجع الرجاء إثر إصابته بسكتة قلبية، بعد مشاهدته لمباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، والهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية 6 / 5.

وحسب ما ذكر موقع البطولة المغربية فإن المشجع، شعر ببعض الآلام، عقب هدف التعادل لصالح الأهلي، وانطلاق ركلات الترجيح، ليغادر المقهى الذي كان يتابع المباراة فيه، في مدينة الدار البيضاء.

ورحل بعدها إلى محل سكنه، لتفاجأ والدته بسقوطه أرضًا، فاقدًا للوعي، قبل أن يفارق الحياة بعدها.

وفي ركلات الترجيح، أنهى الأهلي المباراة بنتيجة 6/5، بعدما أضاع عبد الإله مدكور، لاعب فريق الرجاء، الركلة الأخيرة في اللقاء. وبهذا الفوز تُوّج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة الماضية، والثامنة في تاريخه.

ورفع الأهلي رصيده من البطولات القارية إلى البطولة رقم 24، ليواصل الضغط على ريال مدريد الإسباني صاحب الـ 26 بطولة قارية، ويتربع على عرش صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم، فيما يحل الفريق الأحمر وصيفًا.

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