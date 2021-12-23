شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كيروش وكبار المنتخب للاعبين الجدد؟.. عمر كمال يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "جاهز للمشاركة فى أى مركز" بهذه الكلمات بدأ ظهير أيمن منتخب مصر عمر كمال عبد الواحد حديثه عن مشاركته مع منتخب مصر فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر، واحتل المنتخب المصرى فيها المركز الرابع عقب الخسارة من المنتخب القطرى بركلات الترجيح.

وفى تصريحات خاصة للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، قال عمر "لقد كانت تجربة قوية للغاية، كانت فرصة للاعبين الجدد أن تتخطى "خضة" المباريات الكبيرة والحضور الجماهيري المتواجد في الملعب".

"اللاعبون الجدد كانوا فى حالة تركيز شديدة للغاية، كان عليهم إثبات أنفسهم كأول مشاركة دولية لهم حتى لو كانت البطولة ودية وليست بصفة رسمية، لكننا في النهاية نمثل منتخب مصر".

"المركز الرابع؟ بكل تأكيد أحزننا للغاية احتلالنا المركز الرابع، نحن منتخب مصر ننافس دائمًا على البطولات وكان هدفنا منذ أول يوم وصلنا فيه إلى الدوحة هو التتويج بالبطولة والفوز بجميع المباريات، لكن هذه هي كرة القدم وأحوالها".

"أبرز المكاسب.. لقد اكتسبنا كلاعبين جدد خبرات جديدة، والمشاركة فى مثل هذه المناسبات تعطينا دفعة للقادم والتواجد بصفة دائمة مع منتخب مصر، على المستوى الشخصى كنت سعيدًا جدًا بمشاركتى الأولى مع المنتخب الأول على الرغم من أننى سبق وارتديت قميص المنتخب الوطني لكن في المراحل السنية المختلفة".

"ماذا قال كيروش للاعبين الجدد؟ قال لنا نحن أسرة واحدة، يجب علينا أن نكون متحدين مع بعضنا البعض لأن لو كل لاعب فكر بشكل فردي سنظهر بشكل سيء، لكن الجماعية والاتحاد مع بعضنا البعض سيجلب لنا ما نتمناه جميعًا، وكانت أكثر جملة يرددها نحن نلعب باسم مصر ويجب علينا تشريف هذه البلد".

"اللاعبون الكبار؟ كان لهم دورًا مميزًا للغاية معنا، كانوا يقولون لنا لا تخافوا نحن معكم وسندعمكم العبوا كما تلعبوا في أنديتكم وفي التمرين، نحن جميعًا أسرة واحدة ولا فرق بين لاعب قديم وجديد".

"محمد صلاح كان على تواصل دائم مع بعثة المنتخب المصري، ويرسل دعمه لنا بعد كل مباراة، كنا سعداء للغاية بهذا الدعم".

"تواجدي في قائمة الـ40 لاعبا؟ لن أكن كسولًا، سأواصل العمل بكل جدية مع فريقي لكي أتواجد في القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، لا أفكر في مركزي، مستعد المشاركة في أي مركز طالما كنت قادرًا بدنيًا على فعل ذلك سواء كان ذلك كظهير أيمن أو جناح".