شكرا لقرائتكم خبر عن حساب كأس السوبر الأفريقى يختار طاهر محمد طاهر رجل مواجهة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى لبطولة كأس السوبر الأفريقى التابع للاتحاد الأفريقى "الكاف" طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى أفضل لاعب فى مواجهة الأهلى مع الرجاء المغربى فى كأس السوبر.

ونشر الحساب الرسمى لبطولة كأس السوبر الأفريقى على موقع "تويتر"، فيديو لأهم لمسات طاهر محمد طاهر وهدفه فى الرجاء معلقا عليه: "شارك كبديل فى الدقيقة 77، سجل هدف التعادل 90.. أحرز ركلة ترجيح.. أداء رائع من طاهر محمد لاعب الأهلى، استحق عليه لقب رجل مباراة كأس السوبر الأفريقى".

وتوج النادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 فى ركلات الترجيح بمباراة السوبر الأفريقي التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بالريان بالبطولة التي تقام في دولة قطر.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى في الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى في الدقيقة 89، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلى.

ويعد لقب كأس السوبر الأفريقي هو الثانى على التوالي للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح في الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

وواصل النادى الأهلى تربعه على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.