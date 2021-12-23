السلة يرشح محمد عبد المطلب لعضوية اللجنة الأولمبية

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة ترشيح محمد عبد المطلب عضو مجلس إدارة الاتحاد لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المقبلة، فى ظل خبرته فى هذا المنصب، حيث كان عضوا بمجلس الأولمبية، فى الدورة المنقضية.

كما انتهى مجلس إدارة الاتحاد من تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الانسات تحت 18 سنة، حيث تولى مسطفى هدهود، منصب المدير الفنى، ويعاونه مصطفى فكرى مدرب، وعلياء محمود مدرب مساعد.