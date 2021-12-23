شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يرشح محمد عبد المطلب لعضوية اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة السلة ترشيح محمد عبد المطلب عضو مجلس إدارة الاتحاد لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المقبلة، فى ظل خبرته فى هذا المنصب، حيث كان عضوا بمجلس الأولمبية، فى الدورة المنقضية.
كما انتهى مجلس إدارة الاتحاد من تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الانسات تحت 18 سنة، حيث تولى مسطفى هدهود، منصب المدير الفنى، ويعاونه مصطفى فكرى مدرب، وعلياء محمود مدرب مساعد.
ووافق اتحاد كرة السلة على مشاركة منتخبى الرجال والسيدات تحت 23 سنة، فى بطولة دورى الأمم 3x3، وكذلك الموافقة على استضافه تصفيات كأس العالم للرجال خلال شهر يوليو 2022.
وبدأت منتخبات ناشئى السلة تحت 17 و18 سنة الاستعداد للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة، حيث يشارك منتخب تحت 17 سنة فى كأس العالم التى تقام بإسبانيا يوليو المقبل، بينما يستعد منتخب تحت 18 سنة للمشاركة فى البطولة الأفريقية والتى لم يحدد موعدها أو مكان إقامتها حتى الآن من جانب الاتحاد الأفريقى.