شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل، فى أطار منافسات الجولة الثامنة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة .. يواجه الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نظيره المحلة يوم السبت عند الساعة الثامنة بوقيت القاهرة على استاد القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت.

ونجح الزمالك فى الفوز على المقاولون العرب خلال الجولة السابقة، بهدفين مقابل هدف، بأقدام مصطفى فتحى ومحمد أوناجم، فى المقابل تعادل المحلة مع البنك الأهلى بنتيجة 1-1، فى لقاء شهد الكثير من الإثارة والاعتراض على الأداء التحكيمى.

تأهيل عبد الشافى وأوباما استعدادًا لمواجهة غزل المحلة أدى الثنائى محمد عبد الشافى ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية فى صالة "الجيمانيزيوم" بالنادى فى إطار البرنامج التأهيلى الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

الزمالك يواصل تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة الزمالك يواصل تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة، حيث قام المدير الفنى بتخفيف الحمل البدنى للاعبين، خاصة الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الأمس، منعا لتعرضهم للارهاق خاصة أن اللاعبون أدوا مجهودا كبيرا فى مباراة المقاولون عقب فترة طويلة من الراحة، وكذلك لتجنب تعرض اللاعبين الدوليين لأى إصابات فى ظل عدم حصولهم على راحة من المباريات نتيجة مشاركتهم مع المنتخب فى كأس العرب، ويدخل الفريق معسكر مغلق غدا استعدادا لمباراة المحلة، حيث يفضل كارتيرون ان يدخل الفريق معسكر قبل المباراة بـ48 ساعة لضمان تركيز اللاعبين.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في بطولة الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.

ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.