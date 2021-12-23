شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تجديد عقد معلول خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مسئولو النادى الأهلى تجديد عقد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود العقد الجديد الذى يستمر لعامين حتى 2023، باعتباره آخر اللاعبين المستهدفين لتجديد العقد معهم الوقت الحالى.

وأعلن مسئولو النادى الأهلى أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد مع علي معلول، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمى من قبل إدارة النادى عقب العودة من قطر وانتهاء مشاركة الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي والتي انتهت بتتويج الفريق الأحمر باللقب الثامن في تاريخه.

وأجل مسئولو النادى الأهلى فكرة ضم ظهير أيسر لتدعيم هذا المركز إلى الصيف المقبل، بعدما كان هناك مقترح بضم بديل للتونسى على معلول في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، فى ظل وجود خيارات متعددة أمام الجهاز الفنى لتعويض غياب معلول عن مباريات الأهلى بالموسم الحالى.

واقترب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلى من الانضمام لصفوف طلائع الجيش في يناير المقبل، في ظل رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أكبر خارج القلعة الحمراء، بخلاف لجوء الجهاز الفني لحلول عديدة للتغلب على أزمة الغيابات بالجبهة اليسرى سواء بالاعتماد على أيمن أشرف في تلك الجبهة بدلا من قلب الدفاع أو توظيف كريم فؤاد في هذا المركز أو اللعب باللاعب الصاعد أحمد نبيل مانجا بقيادة الجبهة اليسرى.