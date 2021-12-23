شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشيد بمستوى طاهر بعد تألقه فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بطاهر طاهر لاعب الفريق الأحمر بعد المستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الوقت الذى شارك به فى مباراة السوبر الأفريقى ضد الرجاء المغربى أمس الأربعاء، ومساهمته الفعالة فى تتويج فريقه باللقب.

وسجل طاهر طاهر طاهر هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة قادت فريقه للتوجه إلى لعب ركلات جزاء ترجيحية، قبل أن يحرز ركلة جزاء ترجيحية من ضمن الست ركلات التى تم تسديدها بالمباراة.

وظهر طاهر بمستوى جيد فى مباراة السوبر الأفريقى رغم غيابه عن المشاركة الأساسية فى المباريات الماضية للأهلى بل واستبعاده من الحسابات الفنية في عدد من المباريات السابقة، لكنه استغل الفرصة التي حصل عليها بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراة السوبر وتسجيل هدف الحسم في مرمى الرجاء.

وطالب موسيماني طاهر طاهر بالاستمرار على نفس المستوى، ووعده بأن يكون له دور كبير مع الفريق الأحمر بشرط الاجتهاد فى التدريبات الجماعية، مؤكدا أن الجميع سيحصل على فرصة كاملة بالأهلي في ظل ضغط المباريات والمشاركة في عدد كبير من المباريات.