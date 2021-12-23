شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقب السوبر الأفريقى فى أحضان لاعبى الأهلى بالطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى صور لاعبى الفريق أثناء نومهم فى حضن لقب السوبر الأفريقى فى الطائرة فى رحلة العودة من قطر بعد التتويج باللقب.

وعلق الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع "تويتر"، صورا لنجوم الأهلى أثناء عودتهم من قطر وفى حضنهم اللقب الغالى الذى حققوه معلقا عليه: "أسعد الله صباحكم".

توج النادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقي بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 فى ركلات الترجيح بمباراة السوبر الأفريقى التى جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان بالبطولة التى تقام فى دولة قطر.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى فى الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى فى الدقيقة 89، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للأهلى.

ويعد لقب كأس السوبر الأفريقي هو الثانى على التوالي للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح في الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

وواصل النادى الأهلى تربعه على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.