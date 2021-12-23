شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد.. سند أصحابه فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد طارق حامد نجم خط وسط نادى الزمالك من أفضل لاعبى مركزه على مر العصور حتى فتح جدلا واسعا على استبعاد المدير الفنى كارلوس كيروس له ضمن قائمة الفارعنة فى أمم أفريقيا المقبلة.

كما أن طارق حامد يمتلك صفة احتواء زملائه سواء فى المنتخب أو الزمالك، حيث إن دوره فى القلعة البيضاء لا يختلف عن دور القائد محمود عبد الرازق شيكابالا من حيث القيادة ولم الشمل.

وحرص عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، على شكر زميله فى فريق القلعة البيضاء طارق حامد، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، مؤكدا أنه سند لجميع الناس.

ونشر جمعة، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع حامد، من خلال لقاء ذئاب الجبل، صحبها بتعليق: "شكرا على كل حاجة بتعملها معايا، شكرا على كلامك ليا، على طول سند كده للناس كلها يا قائد".

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع طارق حامد، عقب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأولية المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير المقبل.

وأكد كارتيرون لطارق حامد أنه لاعب من طراز فريد، وأن كل مدير فني له رؤية خاصة في اختياراته، مؤكدا أن استبعاده من القائمة لا يقلل من إمكانياته كأحد أفضل اللاعبين في أفريقيا في مركز الوسط المدافع.

في السياق نفسه، نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة لطارق حامد، نجم الفريق الأبيض، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد استبعاده من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا معلقة عليها: "الابتسامة لا تعوض الجدية، فالعمل الجاد لا بديل له".

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب طارق حامد فى الصور التالية: