شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والرجاء في السوبر الأفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 فى ركلات الترجيح بمباراة السوبر الأفريقى، التى جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الأفريقى، التى تقام فى دولة قطر.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى فى الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى فى الدقيقة 89، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للأهلى.

أهداف الأهلى والرجاء في السوبر الأفريقى

ويعد لقب كأس السوبر الأفريقى هو الثانى على التوالى للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح فى الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

وواصل النادى الأهلى تربعه على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الإحماء، حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على إثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء، ليضطر موسيمانى المدير الفنى للفريق لإجراء تغيير اضطرارى بمشاركة ياسر أبراهيم بدلاً من السولية.

وطالب لاعبو الأهلى باحتساب ركلة جزاء للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدفا عن طريق أحداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، بعد الهدف نشط أداء الأهلى لكن دون خطورة حقيقة فيما شكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة كبيرة على مرمى الشناوى.

وظهر عدم الانسجام بين دفاع الأهلي بشكل واضح ما سمح للفريق المغربي لأن يشكل خطورة ورغم محاولات الأهلي لتسجيل هدف إلا أن الأحمر ظهر بطريقة عشوائية طوال الـ45 دقيقة وكانت هناك تمريرات خاطئة بشكل حرم الأهلي من التسجيل لينتهي هذا الشوط بتقدم بطل المغرب بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول محمد شريف بدلاً من أيمن أشرف، وحاول الأهلى تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبيه واختفى محمد شريف.

وخرج حسين الشحات فى الدقيقة 61 وشارك أحمد عبد القادر بدلاً منه، وأضاف عبد القادر نزعة هجومية للأهلى لكن دفاع الرجاء أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأحمر، وشكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة على مرمى الشناوي، ونال ياسر أبراهيم بطاقة صفراء للخشونة.

وفي الدقيقة 77 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من ياسر إبراهيم، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية حمراء ونجح طاهر في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89 ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء.