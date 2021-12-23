شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التألق فى كأس العرب.. القيد يؤجل احتراف نجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر، تألق بعض لاعبى الزمالك خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، الأمر الذى جعلهم مرشحين للاحتراف الخارجى سواء فى الخليج أو الاحتراف الأوروبى، بعدما قدموا مستوى مميزا فى تلك البطولة التى حصد المنتخب الوطنى فيها المركز الرابع.

ومن أبرز المتألقين من الزمالك فى بطولة كأس العرب، أحمد أبو الفتوح والتونسى سيف الدين الجزيرى الذى حصد جزائزة هداف البطولة، لاسيما وإن بعض الوكلاء سارعوا لتسويق سيف الجزيرى سواء فى الخليج أو أوروبا فى أسرع وقت لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات عالية، إلا إن أزمة ايقاف القيد التى يعانى منها الزمالك فى الفترة الحالية، قد تكون سبب فى تأجيل احتراف أى لاعب من لاعبى الفريق الأبيض فى الفترة الحالية، خاصة إن الزمالك سيكون فى حاجة كبيرة لجميع لاعبيه حتى نهاية الموسم لعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد.

فى سياق متصل، بدأت إدارة الكرة في نادي الزمالك تعديل عقود لاعبي الفريق الأول الذين تم التجديد لهم خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ رحيل المجلس في نوفمبر 2020 وحتى عودته مرة أخرى.

ويعقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة اجتماعات يومية مع الجهاز الإداري، بحضور الشئون القانونية في النادي لدراسة عقود اللاعبين وتعديل بعض البنود فيها، ومن المنتظر تعديل عقود 6 لاعبين، هم: أوباما واحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وامام عاشور وسيف الدين الجزيري.

وستجرى إزالة بعض البنود مثل الشروط الجزائية أو تعديلها وفقا لكل لاعب، كذلك إزالة بند المساواة بأعلة راتب عند تجديد أي لاعب، وهو البند الذي وضعه أوباما في عقده عند التجديد مطلع الموسم الماضي.