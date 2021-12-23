"إضراب وسذاجة".. ماذا قالت صحف المغرب بعد تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق الأهلي فوزا غاليا على الرجاء المغربي في المباراة التي جمعتهما ببطولة السوبر الأفريقي.

وكانت الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتصل المواجهة إلى ركلات الترجيح ويفوز الأهلي بنتيجة 6-5.

فوز الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه عززت صدارته للأندية المتوجة باللقب، كما ضاعف عدد مرات الفوز مع غريمه التقليدي الزمالك الذي حقق اللقب 4 مرات سابقة.

كما رفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ألقابه بالسوبر إلى 3 مرات (2 مع الأهلي وواحدة مع صندراونز) ليقترب من رقم مانويل جوزيه –مدرب الأهلي السابق- التاريخي بـ4 مرات سوبر.

الصحف المغربية علقت على هدف تعادل الأهلي في الدقائق الأخيرة بأقدام طاهر محمد طاهر، ومن ثم الخسارة بركلات الترجيح.

Le 360

"الرجاء يضيع اللقب بسذاجة"

وقالت الصحيفة: "أهدر الرجاء فرصة التتويج بلقب السوبر الإفريقي بعدما هُزم بالضربات الترجيحية أمام الأهلي المصري".

وأضافت: "أضاع الفريق الأخضر لقب السوبر بسذاجة، حيث كان قريبا من تحقيق ذلك، قبل أن تتلقى شباكه هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة، بعدما كان متقدما في النتيجة بواسطة حميد أحداد في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول".

"رحيمي يتفاعل"

سفيات رحيمي لاعب الرجاء السابق والعين الإماراتي الحالي تفاعل مع مباراة السوبر الأفريقي.

وكتب رحيمي عبر "ستوري انستجرام": "ماتش كبير وكبير بزاف برافو".

"هجوم على بنحليب"

هاجمت جماهير الرجاء، محمود بنحليب لاعب الفريق بعد خسارة السوبر الأفريقي، بسبب لقطة وقوفه أمام الكرة ومشاهدة ساعة الملعب.

المنتخب المغربية

"ضربات الترجيح تخذل الرجاء"

وقالت الصحيفة: "حسم الأهلي كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على الرجاء بضربات الترجيح 6/5، حيث كانت السيطرة من البداية للأهلي الذي ضغط بقوة على دفاع الرجاء بواسطة أفشة والشحات وبيرسي، ومرّ لاعبو الرجاء من صعوبات كبيرة وكان على الدفاع أن يكون حذرا".

البطولة المغربية

"إضراب بسبب مصروف الجيب"

وزعمت الصحيفة أن 3 أفراد من الطاقم الطبي لفريق الرجاء أضربوا عن العمل احتجاجا على استثنائهم من "مصروف الجيب".

وأشار مصدر للصحيفة، إلى أن هؤلاء الأعضاء رفضوا علاج اللاعب إلياس الحداد، الذي غاب عن مباراة "السوبر الأفريقي" بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي، اضطرت لاستقطاب مختصين في العلاج الطبيعي، من أكاديمية أسباير، من أجل مرافقة الفريق طوال مدة إقامته في قطر.

هسبريس

"الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي"

وأوضحت الصحيفة أنه بينما كانت النتيجة النهائية للقاء تسير لتتويج الرجاء في الدقائق التسعين، إلا أن طاهرمحمد طاهر نجح في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الأنفاس الأخيرة للوقت الأصلي للمباراة، ليدفع الفريقين إلى خوض تحدي "ضربات الحظ" التي رجحت كفة الأهلي بحصة 6-5".