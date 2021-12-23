"نعود للوطن أبطال".. رسالة من موسيماني للجماهير الأهلي عقب الفوز بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي واجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في قطر لتنتهي المباراة في أشواطها الأصلية بنتيجة (1-1)، قبل أن تنتهي المباراة بركلات الترجيح لصالح القلعة الحمراء بنتيجة (6-5).

وكتب موسيماني عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"نعود إلى الوطن كأبطال ثلاث مرات، شكرا جزيلاً لكل من آمن بنا".

وأضاف :"شكرًا إلى فريقي واللاعبين ومجلس الإدارة والرئيس محمود الخطيب وجميع مشجعينا، الحمد لله النسر يحلق".

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث من المقرر أن يبدأ بطل السوبر استعداداته لمباراة فيوتشر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفيوتشر مساء الأحد المقبل في إطار الجولة السابعة من مسابقة دوري "we المصري".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.