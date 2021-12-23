بعثة الأهلي تصل للقاهرة بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد أن تواجد فريق الكرة في قطر من أجل خوض السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي حقق لقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي (6-5) بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي بنتيجة (1-1).

ومن المقرر أن يستعد الأهلي لاستنئاف مبارياته في مسابقة دوري "we المصري" من خلال مواجهة فيوتشر مساء الأحد المقبل ضمن حسابات الأسبوع السابع.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة المحلية محققًا العلامة الكاملة من خلال الفوز بست مباريات أي حقق بطل أفريقيا 18 نقطة.

ويتفوق الأهلي في الترتيب على بيراميدز بفارق نقطتين إلا أن الأخير لعب مباراة الجولة السابعة ضد طلائع الجيش وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة (3-0).

أسعد الله صباحكم ????❤️???? pic.twitter.com/GDv0nTVL5Y— ‏النادي الأهلي ???? (@AlAhly) December 23, 2021 " border="0" alt="" />