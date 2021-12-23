شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل ضم بديل على معلول للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم ظهير أيسر لتدعيم هذا المركز إلى الصيف المقبل، بعدما كان هناك مقترح بضم بديل للتونسي علي معلول في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل وجود خيارات متعددة أمام الجهاز الفني لتعويض غياب معلول عن مباريات الأهلي بالموسم الحالي.

واقترب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي من الانضمام لصفوف طلائع الجيش في يناير المقبل، في ظل رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أكبر خارج القلعة الحمراء، بخلاف لجوء الجهاز الفني لحلول عديدة للتغلب على أزمة الغيابات بالجبهة اليسرى سواء بالاعتماد على أيمن أشرف في تلك الجبهة بدلا من قلب الدفاع أو توظيف كريم فؤاد في هذا المركز أو اللعب باللاعب الصاعد أحمد نبيل مانجا بقيادة الجبهة اليسرى.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتأجيل مباريات بطولة الجمهورية التي كان مقررًا إقامتها خلال الأسبوع الجاري، لجميع المواليد، وذلك بسبب ظروف الطقس السيء التي تمر بها البلاد، وفقًا لما ورد في الخطاب.

والمباريات التي تم تأجيلها هي:

1 – مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2001، المحدد لها يوم السبت 25 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلعب أهلي 2001 خلالها أمام المصري.

2 – مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2003، المحدد لها يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يواجه فريق أهلي 2003 خلالها نظيره مصر للمقاصة.

3 – مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2005، المحدد لها يومي السبت والأحد 25 و 26 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلعب الأهلي خلالها أمام سموحة.

4 – مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2006، المحدد لها يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلتقي أهلي 2006 خلالها أمام البنك الأهلي.

5 – مباريات الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2007، المحدد لها اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، والسبت 25 ديسمبر، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلتقي خلالها الأهلي أمام البنك الأهلي والزمالك على الترتيب.