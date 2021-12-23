شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب ضم مدافع جديد للأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط بالنادي ضم مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل حاجته إلى ضم قلب دفاع جديد بمواصفات خاصة في النصف الثاني من الموسم الجديد، لاسيما بسبب تراجع مستوى بعض المدافعين الحاليين وتعرض البعض منهم للإصابة بشكل متكرر.

ويضم الأهلي 5 مدافعين حالياً؛ وهم بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي، ويعتمد بشكل أساسي على بانون وأيمن ولكنه غير مقتنع بقدرات ربيعة الفنية بخلاف تراجع مستوى ياسر في الفترة الأخيرة وارتكاب أخطاء عند المشاركة الأساسية، بخلاف إصابة متولي بشكل متكرر وخروجه التام من الحسابات الفنية، وهو ما قد يقربه من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

ويفكر موسيماني في أكثر من سيناريو بشأن المدافع الجديد أولها قطع إعارة محمد عبد المنعم المعار إلى فيوتشر وعودته لصفوف الأهلي بعد تألق اللاعب مع ناديه وكذلك مع منتخب مصر في كأس العرب وتعويض فيوتشر على قطع إعارة اللاعب، من أجل الموافقة على رحيل أحد المدافعين الحاليين إليه أو ضم مدافع من فريق الشباب مثل محمد المغربي أو حمدي ياسر، والسيناريو الثاني هو التعاقد مع مدافع جديد ويظهر في الصورة أكثر من اسم مثل أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي ومحمد فتح الله "كماتشو" لاعب غزل المحلة.