تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول، في مختلف المسابقات على المستويين العربي والأوروبي.



حيث يستقبل فريق الخالدية نظيره الأهلي في الجولة السابعة من الدوري البحريني.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.30 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "البحرين الرياضية".

ويحل فريق المحرق ضيفا ثقيلا على البديع في الجولة السابعة من الدوري البحريني.

وتبدأ المباراة الساعة 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.05 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "البحرين الرياضية".

ويواجه فريق إيندهوفن، نظيره جو أهيد إيجلز في الجولة الـ18 من الدوري الهولندي.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 بتوقيت أبوظبي.

وفي مباراة نارية، يواجه فريق بورتو غريمه بنفيكا، في الدور الرابع من كأس البرتغال.

وتبدأ المباراة الساعة 11:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.45 ليلا بتوقيت أبوظبي.

يخوض فريق أندرلخت مواجهة هامة في ربع نهائي كأس بلجيكا حين يستضيف فريق كورتريك.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 بتوقيت أبوظبي.