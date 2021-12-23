شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات نارية اليوم بمجموعة بحرى بالقسم الثانى.. الأولمبى وكفر الشيخ الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس في الثانية والنصف ظهرا، 7 مباريات في إطار الأسبوع الثانى عشر من منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى، حيث يستضيف فريق الأولمبى نظيره كفر الشيخ فى أقوى مواجهات الجولة.

ويأمل نادى الأولمبى في العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد السقوط في الجولة الماضية أمام حرس الحدود، ويسعى لتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة التربع على عرش الصدارة برصيد 24 نقطة، في المقابل يسعى كفر الشيخ لاستغلال حالة الأوليمبى لخطف الثلاث نقاط والاقتراب أكثر من الصدارة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وفى مباراة أخرى، يحل حرس الحدود ضيفا ثقيلا على نادى الزرقا، حيث يسعى لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز على الأوليمبى والاقتراب من الصدارة في مواصلة الانتصارات، حيث يحتل المركز الثانى برصيد 22 نقطة وينتظر هدية من كفر الشيخ، في المقابل يأمل الزرقا في تحقيق المفاجأة وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول المجموعة، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

في الوقت الذى يسعى نادى دكرنس في استغلال عاملى الأرض والجمهور في الفوز على صيد المحلة والمنافسة على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، في المقابل يسعى فريق صيد المحلة بالخروج بنتيجة إيجابية تساعده في تحسين مركزه، حيث يقبع في المركز السادس عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

وفى مباريات أخرى،يلتقى بايونيرز صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة مع سبورتنج صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويستضيف بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، فريق المنصورة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة، وأخيرا يلتقى دمنهور صاحب الـ10 نقاط في المركز الثانى عشر، مع أبو قير للأسمدة "16 نقطة" في المركز السادس.

وتختتم مباريات الجولة الثانية عشر بمواجهة الحمام المطروحى مع الرجاء في الثانية والنصف ظهر الجمعة، والتي يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعهما في الجدول، حيث يحتلان المركزين الرابع عشر والخامس عشر.