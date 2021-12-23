شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعود من السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة بعد ختام بطولة السعودية الودية التى شارك فيها المنتخب واختتمت أول أمس الثلاثاء، بفوز الفراعنة على منتخب السعودية بنتيجة 31-17، فى ختام مباريات الدورة الدولية الودية التى استضافتها المملكة العربية السعودية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطنى بنتيجة 16-5، قبل أن ينهى المباراة لصالحه بنتيجة 31-17.

وكان منتخب مصر قد فاز فى مباراته الأولى بالدورة الدولية الودية على البحرين بنتيجة 30-29، وفاز فى مباراته الثانية على المغرب 40-28.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد اختار 19 لاعبا للمشاركة فى الدورة الدولية الودية، التى استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين، وترأس البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وضمت القائمة التى اختارها الإسبانى روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، بالتنسيق مع المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو، 19 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين، وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوى - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة: إبراهيم المصرى - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب: سيف الدرع - مصطفى خليل

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطنى بداية من 25 ديسمبر الجارى ومعهم المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة فى بطولة الدورى الذهبى الودى فى فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.