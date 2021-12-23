شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف السوبر الإفريقى ويبدأ التحضير لموقعة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة السوبر الإفريقي والتي جمعت الفريق الأحمر مع الرجاء المغربي أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر، من أجل فتح صفحة الدوري المصري مرة أخرى، بعدما ابتعد عن المشاركة في البطولة المحلية منذ نهاية نوفمبر الماضي، من أجل مواصلة عروضه القوية بالدوري حيث حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي التحضير لمباراته ضد فيوتشر والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري، حيث يحدد موسيماني ومعاونوه برنامج التحضير لمواجهة الفريق الصاعد حديثا لدوري الضواء والشهرة، من خلال مشاهدة عدد من المباريات الخاصة بفيوتشر لمعرفة أسلوب لعبه وأهم العناصر في صفوفه.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتأجيل مباريات بطولة الجمهورية التي كان مقررًا إقامتها خلال الأسبوع الجاري، لجميع المواليد، وذلك بسبب ظروف الطقس السيء التي تمر بها البلاد، وفقًا لما ورد في الخطاب.

والمباريات التي جرى تأجيلها هي:

1 – مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2001، المحدد لها يوم السبت 25 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلعب أهلي 2001 خلالها أمام المصري.

2 – مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2003، المحدد لها يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يواجه فريق أهلي 2003 خلالها نظيره مصر للمقاصة.

3 – مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2005، المحدد لها يومي السبت والأحد 25 و26 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلعب الأهلي خلالها أمام سموحة.

4 – مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2006، المحدد لها يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلتقي أهلي 2006 خلالها أمام البنك الأهلي.

5 – مباريات الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2007، المحدد لها اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، والسبت 25 ديسمبر، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلتقي خلالها الأهلي أمام البنك الأهلي والزمالك على الترتيب.