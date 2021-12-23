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ملف الأربعاء.. الأهلي يواصل مطاردة ريال مدريد.. وموعد تجديد عقد معلول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:

عبد الحفيظ يعلن موعد إعلان تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

يصطدم بأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

عامر حسين: سنؤجل مباريات الدوري بعد يوم 27 ديسمبر لأكثر من نادِ

مدرب الأهلي الأسبق: وليد سليمان مناسب للعب في أوروبا

يهزم أتلتيك بلباو بثنائية في

الأهلي يحقق 5 مكاسب بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

حسين لبيب يُعلن عدم ترشحه في انتخابات الزمالك

أفشة: مبروك لطاهر على الهدف.. ومعلول: توّجت ببطولة بعد أيام من خيبة أمل مع المنتخب

موسيماني: الأهلي امتلك الروح.. ولو لعب الرجاء أفضل لتوج بالسوبر

عبد القادر: سعيد بأول بطولة مع الأهلي.. ولن تكون الأخيرة

الشناوي: عانينا في بداية المباراة.. واستطعنا إضافة بطولة جديدة للنادي

بانون: الرجاء فريقي الأم.. لولاه لما حققت كأس السوبر مع الأهلي

الأهلي يواصل مطاردة ريال مدريد في سباق الأكثر تتويجا بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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