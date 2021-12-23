ملف الأربعاء.. الأهلي يواصل مطاردة ريال مدريد.. وموعد تجديد عقد معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:
عبد الحفيظ يعلن موعد إعلان تجديد عقد علي معلول مع الأهلي
ليفربول يصطدم بأرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية
عامر حسين: سنؤجل مباريات الدوري بعد يوم 27 ديسمبر لأكثر من نادِ
مدرب الأهلي الأسبق: وليد سليمان مناسب للعب في أوروبا
ريال مدريد يهزم أتلتيك بلباو بثنائية في الدوري الإسباني
الأهلي يحقق 5 مكاسب بعد الفوز بالسوبر الأفريقي
حسين لبيب يُعلن عدم ترشحه في انتخابات الزمالك
أفشة: مبروك لطاهر على الهدف.. ومعلول: توّجت ببطولة بعد أيام من خيبة أمل مع المنتخب
موسيماني: الأهلي امتلك الروح.. ولو لعب الرجاء أفضل لتوج بالسوبر
عبد القادر: سعيد بأول بطولة مع الأهلي.. ولن تكون الأخيرة
الشناوي: عانينا في بداية المباراة.. واستطعنا إضافة بطولة جديدة للنادي
بانون: الرجاء فريقي الأم.. لولاه لما حققت كأس السوبر مع الأهلي
الأهلي يواصل مطاردة ريال مدريد في سباق الأكثر تتويجا بعد الفوز بالسوبر الأفريقي