مدرب الأهلي الأسبق: وليد سليمان مناسب للعب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى خوان كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي الأسبق، أن عبد الله السعيد كان أحد أبطال الفوز التاريخي للفريق الأحمر بلقب الكونفدرالية الأفريقية عام 2014، بجانب عماد متعب ووليد سليمان.

الأهلي خسر ذهاب نهائي الكونفدرالية عام 2014 بنتيجة 2-1 أمام سيوي سبور الإيفواري، قبل أن يحقق فوزا قاتلا في الإياب بهدف دون رد سجله عماد متعب في الدقيقة 90+6، ليتفوق بفارق الهدف الاعتباري خارج الديار ويحقق اللقب.

وقال جاريدو، مدرب الأهلي في ذلك الوقت، في تصريحات لقناة "النهار" التليفزيونية: "كنت سعيد جدا بهذه المباراة وهذا الكأس، الفضل يرجع في هذا الفوز لعماد متعب وأيضا وليد سليمان وعبد الله السعيد".

وأضاف: "كنت محظوظا بوجودي في النادي الأهلي، كانت تجربة رائعة بالنسبة لي فالفريق يحظى بدعم الكثير من المشجعين الشغوفين، أنا أفتقد القلعة الحمراء ومدينة القاهرة".

وأتم: "أحب وليد سليمان كثيرا، كان لاعبا هاما للغاية بالنسبة لي ولديه الإمكانيات التي تؤهله للعب في أوروبا".