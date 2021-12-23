عبد الحفيظ يكشف طبيعة إصابة السولية.. ويصرح: كنا نعرف أننا سنفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب الفريق يعاني من إصابة في عضلة السمانة، مشيراً إلى أنهم كانوا يعرفون أنهم سيحققون الفوز في مباراة الرجاء والتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "المحور": "كان لدينا توتر وعصبية في الشوط الأول ولا أعرف مصدرها، من الممكن أن يكون سببها بسبب قلة الفترة التي قضيناها مع بعض كفريق، وكنا نخاف من انتقال الدوافع من بطولة إلى بطولة أخرى".

وأضاف: "إصابة السولية أدت إلى نوع من السرعة في اللعب لدى اللاعبين، ولكن موسيماني قال للاعبين أن يهدأوا وغيرنا الطريقة، وكان اللاعبين يعرفون أن الهدف سيأتي".

وتابع: "كنت أعتقد أن الوقت الإضافي سيكون 6 دقائق، وبعد إحراز الهدف قلنا للاعبين أننا نريد الهدف الثاني، ومن الدقيقة 83 كنا نعرف ونحن بالخارج أننا سنفوز".

وأكمل: "كرة القدم أصبحت مثل الهواتف المحمولة لأن كل يوم يكون هناك أشياء متجددة".

وعن إصابة السولية، قال عبد الحفيظ: "عمرو السولية يعاني من إصابة في السمانة، وعمرو السولية لم يسترح في أي مباراة في البطولة العربية، وكان لديه ضغط عصبي كبير جدا وحمل بدني كبير عليه، وكان يحس بالإصابة ولكن كان يريد التحامل على نفسه ولكن لحقنا أنفسنا مبكرا".

واختتم: "أحيي الروح التي تحلى بها اللاعبين، وفريق الرجاء فريق محترم وقوي جدا ولكن جميع العوامل ساعدتنا، ومحمود الخطيب دخل إلى غرفة خلع الملابس وهنأ اللاعبين".