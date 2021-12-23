طاهر: سجلت أغلى هدف في حياتي.. وجمهور الأهلي موجود في كل العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر طاهر محمد لاعب النادي الأهلي عن سعادته الغامرة بتسجيل هدف تعادل فريقه مع الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي الذي حسمه الفريق المصري بركلات الترجيح.

وفي تصريحات لقناة "الأهلي" قال طاهر بعد المباراة :"لم أتوقع تسجيل الهدف في هذا التوقيت، هذا هو أغلى هدف سجلته في حياتي".

وتعادل طاهر للنادي الأهلي في الدقيقة 90 لينقذ الأهلي من الخسارة وينقل المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمت تتويج العملاق القاهري باللقب الثامن في تاريخ كأس السوبر.

وأضاف طاهر :"للمرة الأولى منذ انضمامي للنادي الأهلي أخوض مباراة بحضور جماهيري ضخم مثل اليوم، لكننا نعرف منذ ولادتنا أن النادي الأهلي له جمهور في كل بلاد العالم".

وأنهى لاعب الأهلي :"أشكر الجمهور، وكذلك نجوم منتخب مصر بعد الضغط الذي تعرضوا له في الفترة السابقة، وأحمد الله على نجاحنا في تحقيق اللقب رغم الظروف الصعبة".