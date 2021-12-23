شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومباني، دخول الفريق معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فاركو، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى.

ويأمل علاء عبد العال في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام المقاصة ومحاولة استغلال الفرص التي تتاح له أمام المرمى بعدما كانوا قريبين من تحقيق أول فوز في المباراة السابقة.

ويلتقى إيسترن كومبانى في الخامسة والنصف مساء الجمعة الموافق 24 ديسمبر، مع فاركو فى الجولة الثامنة، في مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الثلاث نقاط، بعدما حصد إيسترن كومبانى أول نقطة له في تاريخ الدورى بالتعادل مع مصر المقاصة، في المقابل خسر فاركو أمام المصرى بهدف نظيف.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب جدول الدورى المصرى، بنقطة واحدة بعد الهزيمة في 6 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة، والتعادل مع مصر المقاصة سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا.

في المقابل، يحتل نادى فاركو المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والهزيمة في 4 مواجهات ولم يتعادل الفريق في أي مباراة.