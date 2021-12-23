شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة لم يتهرب.. أكرم توفيق يكشف كواليس ركلة طاهر فى تتويج الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى عن كواليس قيام طاهر محمد طاهر بتسديد ركلة الجزاء خلال الركلات الترجيحية لمباراة الاهلى والرجاء فى السوبر الأفريقى، بدلا من محمد مجدى أفشة .

وقال توفيق فى تصريحات لبرنامج ملعب اون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت أن أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة، بل كان يريد أن يسجلها لكن طاهر أراد أن يقوم هو بها ، وبالفعل سددها طاهر وسجل الهدف، وقال توفيق :" أفشة متهربش من الركلة ، كان عاوز يشوطها ، وطاهر قال انه هو الى هيسجلها .