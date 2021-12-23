شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: هدف التعادل ذكرنى بسيناريو وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق ان هدف التعادل الذى سجله الاهلى أمام الرجاء فى السوبر الافريقى ذكره بسيناريو مباراة وفاق سطيف عام 2015 عندما سجل هدف فى الدقيقة 92 ، وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء وقتها وخسر الاهلى قائلا،:" تخيلت اننا سنخسر فى الركلات الترجيحية.

واضاف متعب أن مباراة الأهلى شهدت تألق أكثر من لاعب مثل محمد عبد القادر الذى يعد لاعب مهارى وذو شخصية فهو مستقبل الكرة المصرية. ، بالاضافة الى طاهر محمد طاهر الذى اثبت انه لاعب موهوب ولا غنى عنه في الاهلى .

وعن كأس الرابطة قال متعب ان الوقت قصير امام الرابطة لاقامة البطولة وهى الفترة من 8 إلى 28 يناير المقبل ، ومن المقرر ان يتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات ، يصعد اول مل مجموعة ، وأفضل فريق يحتل المركز الثانى.

وتطرق نجم الاهلى الى أمم أفريقيا القادمة ، قال ان الجزائر والمغرب و نيجيريا او السنغال بالاضافة الى مصر سيكونون فى المربع الذهبي للبطولة ، كما ان الجزائر و مصر مرشحين بقوة للفوز باللقب