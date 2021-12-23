ليفربول يواجه أرسنال.. قرعة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

اصطدم فريق ليفربول بنادي أرسنال في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمحترفين "كأس كاراباو"، وذلك وفقا للقرعة التي جرى سحبها مساء يوم الأربعاء.



وأسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة "كأس كاراباو"، بتأهل 4 أندية إلى المربع الذهبي، وهيكل من: ليفربول، أرسنال، توتنهام وتشيلسي.



وجاء تأهل ليفربول على حساب ضيفه ليستر سيتي، إثر فوزه عيله بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما (3-3) في مباراة مثير جرت على ملعب "أنفيلد".



بينما كان أرسنال قد اكتسح ضيفه سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساي يوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد.



وصعد فريق توتنهام هوتسبير إلى الدور قبل النهائي على حساب ضيفه وست هام يونايتد، بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.



أما تشيلسي فقد فاز خارج أرضه على مضيفه برينتفورد بهدفين من دون رد.



وبالتالي أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمحترفين، عن مباراتين مثيرتين، إحداهما بين ليفربول وأرسنال، والثانية بين تشيلسي وتوتنهام.



(وكالات)